5日、衆議院予算委員会において「伊藤穰一氏とエプスタイン文書」などについて議論がなされた。【映像】「へー！ はー！ かー！」&ヤジの瞬間（実際の様子）ジェフリー・エプスタイン氏は性的人身売買などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪であり、その捜査資料に千葉工業大学の伊藤学長の名前が再三あがっている。中道改革連合の泉健太議員は「既に名前も出ているので大変恐縮なのですが」と切り出し「デジタル社会