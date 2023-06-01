女優の泉ピン子（７８）が窃盗被害を報じられ、波紋を呼んでいる。ピン子はくしくも昨年、一部メディアでエルメスのバッグなど高級品や貴金属を盗まれたことを告白しており、今回の窃盗被害との関連性が注目されている。ピン子は１月中旬まで、静岡・熱海市の自宅にあった高級ブランド品や宝石などを元岐阜県観光連盟職員女性に盗まれたという。岐阜県警が窃盗の疑いで捜査しており、近く逮捕する方針。ピン子の所属事務所に取