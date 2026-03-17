女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夫の愛人・隠し子騒動での会見を振り返った。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。テリーの交際していた女性が妻に電話をかけてきたという話題から、ピン子は「うちの夫が浮気して、ほら子供作っちゃった時」と95年ころに勃発した泉の夫に愛人と隠し子が発覚した騒動について切り出した。ピン子は「私さ、正直言