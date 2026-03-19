俳優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（毎週月〜木曜 深1：00）に出演。演出家のテリー伊藤と共にトークを展開し、自身が抱える病や、遺産エピソードを明かした。【写真】持病を告白するも…元気にライブを楽しむ泉ピン子の近影テリーから健康管理について問われたピン子は、「やってますよ」と答えるも、「糖尿病があるのよ」と持病を告白。診断されたのは50歳の時だったといい、「それまで甘いもの