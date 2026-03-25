女優の泉ピン子（78）が22日放送のBSフジ「ピン子が行く！終演支度〜ピン活編〜」に出演。主演ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」の脚本家で「ママ」と慕っていた橋田寿賀子さんについて語った。2021年に橋田さんを看取った泉。最愛の恩師との別れについて「前からあの人が“ピン子、泣かなくていいから”って言ってて。“千の風だから”って言って」。「私急に、スマホで『千の風になって』入れて、お手伝いさんたちと歌ったの。そ