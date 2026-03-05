3月4日、女優の泉ピン子の自宅から宝石などの金品を盗んだ疑いで、岐阜県警が元県観光連盟職員の60歳の女について事情聴取をしていることが明らかになった。「今回の件は、女が関与したとされる別の詐欺事件の捜査の過程で発覚したとみられています。報道によると、女は岐阜県内の男性から現金約55万円をだまし取ったとして、2024年1月の事件で起訴されており、その捜査の中で、泉さんの自宅に関する窃盗の疑いが浮上したようで