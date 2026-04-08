岐阜地検は8日、俳優の泉ピン子さん（78）の自宅から宝石などを盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕された元県観光連盟職員の女性（60）を不起訴処分とした。「諸般の事情を考慮した」としている。県警は、今年1月中旬までに静岡県熱海市の泉さん宅から高級ブランド品や宝石などを盗んだとして、窃盗の疑いで先月4日に女性を逮捕し、同6日に送検していた。女性は、職員だった間に起こしたとされる別の事件を巡り、詐欺罪で今年2