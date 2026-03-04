大学受験は、子どもにとって人生の大きな節目ではないでしょうか。同時に、親にとっても精神的、経済的に負担の大きい時期かもしれません。とくに高3は、家族全体が落ち着かない空気に包まれます。そんななか、「旦那がまったく受験に興味を示さない」と悩むママからの投稿がありました。『高3の子がいますが旦那が大学入試にまったく興味をもってくれなかった。1つめの私立大学は不合格。旦那に入試制度を伝えても、興味をもたな