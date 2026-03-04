大分市は9か所の市営プールのうち、2か所を老朽化などを理由に廃止する方針を決めました。 【写真を見る】大分市が市営プール2か所の廃止方針を決定老朽化、多額の改修費も 大分市は4日、学識経験者らが出席してスポーツの取り組みに関する会議を開きました。この中で市は、大分市東部地区にある「家島西児童公園プール」と「向原公園プール」を廃止する方針を明らかにしました。 廃止の理由と