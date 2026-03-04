クワバタオハラのくわばたりえが３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、長女が最初に覚えた漢字を明かし、スタジオが爆笑に包まれた。くわばたの長女は現在１０歳。「金銭感覚というかそういうところが（似てきた）」といい、「お使いを頼むじゃないですか。大根お願いねって言って、買ってくると、半額シール貼ってあって、『ママ！半額シールあったよ！』って。でも大根、シナってるんです」と、少ししなびた大根だ