日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は４日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の開幕を控えた侍ジャパンについて報じた。番組では２０２０年に１３試合連続盗塁成功の世界記録を樹立したスピードスター、周東佑京（ソフトバンク）を「侍フェラーリ」と紹介。２３年のＷＢＣ準決勝のメキシコ戦で１点を追う９回裏に代走として一塁に起用された周東が二塁にいた大谷翔平を追