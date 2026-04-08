「ソフトバンク−西武」（８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手が「９番・中堅」でスタメンに名を連ねたが、一回表の守備に就かずに交代した。球団広報は体調不良による欠場と説明した。中堅には当初、二塁でスタメンだった牧原大成が回り、二塁には遊撃で出場予定だった川瀬が回った。遊撃には野村が入った。場内には球審のプレーボールが掛かる前に、選手の交代とシート変更がアナウンスで発表され