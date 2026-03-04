アメリカ政府の発表によると、イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカ側の死者が2人増え、6人になったという。【映像】イランへの“爆撃”の瞬間（実際の映像）ニュース番組『わたしとニュース』では、国際政治学者の三牧聖子氏と弁護士の三輪記子氏が出演し、アメリカ国内の反応や日本政府の対応について考えた。■見えない攻撃の目的と「核の脅威」への疑念アメリカ側の死者が増えたことで、アメリカ国内の反応はどうなって