高市早苗と石破茂。2人は水と油に見える。しかし両者は実は似ていると言ったら？支持者からは怒号が飛ぶだろうか。【画像】「逃げません」「ぶれません」1億回再生を超えた高市首相の公式メッセージ動画を見る高市早苗氏©時事通信社「孤高」キャラの高市と石破思い出してほしいのは2人が自民党総裁になった経緯である。旧来の派閥トップや中心人物ではない人物が総裁に選出された。地方票なども重視した結果にも見え