【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、ソロ1st Mini Album「OITOMA」よりリード曲「0.2mm」のレコーディングビハインド映像を公開した。 ■家族愛の歌を作り上げる大森のこだわりと想いが詰まった製作風景 Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に発売した1st Mini Album『OITOMA』より、リード曲「0.2mm」のレコーディングビ