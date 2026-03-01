大森元貴、タイトルに”命の起源”の意味を込めた新曲「0.2mm」レコーディング時のビハインド映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、ソロ1st Mini Album「OITOMA」よりリード曲「0.2mm」のレコーディングビハインド映像を公開した。

■家族愛の歌を作り上げる大森のこだわりと想いが詰まった製作風景

Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に発売した1st Mini Album『OITOMA』より、リード曲「0.2mm」のレコーディングビハインド映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。「0.2mm」は、3月27日全国公開の映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲だ。

大森はこの楽曲について、家族愛や戻りたい場所、戻ってきてほしい場所を守るといった発想から”命の起源”を描きたかったが故に受精卵の大きさ＝「0.2mm」というタイトルを付けたとコメントしている。

人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った物語である映画『90メートル』を観た人が、どんなイントロが流れてきたらあたたかいものを持って映画館を出られるか。それを悩みながらも作り上げていく大森の作家としての姿がビハインド映像には収められている。フワフワとした安心感に包まれるようなテンションのチューニングを重ねる繊細な音作りや、歌詞に起こさない“ただいま”“おかえり”の余白を残した音像など、細部にまで大森元貴のこだわりと思いが詰まった制作風景を垣間見ることができる。

2021年2月24日に1st Digital EP 「French」をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々世に送り出してきた大森元貴。5周年の記念日となる2月24日に発売した1st Mini Album『OITOMA』には、「0.2mm」の他に各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーなど6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作されたグッズ６種が同梱されている。

■リリース情報

2026.02.24 ON SALE

MINI ALUBUM『OITOMA』

■【動画】Motoki Ohmori「0.2mm」Recording Behind the Scenes

