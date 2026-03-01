■この1年で株価は約15倍かつては存続の危機すら噂された企業がここまでの大躍進を遂げるとは、1年前の時点で一体どれほどの人が想像できたであろうか――。キオクシアホールディングスは2月12日、2025年度第3四半期決算の発表において、通期の業績見通しを、売上収益2兆1797億〜2兆2697億円（前期比28〜33％増）、営業利益7095億〜7995億円（同57〜77％増）へと上方修正した。この数値は、事前の市場予想平均を大幅に上回る内容で