WBCが来月開幕来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」。26日の練習から合流した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平に視線が集まる中、ゴツイ腕で存在感を放つ人物にも熱い視線が注がれている。見事な上腕だった。大谷の隣に並んだのは、エンゼルスの菊池雄星。大谷とは花巻東高校の先輩、後輩の間柄だが、ひと際目立つのが極太な両腕。ノースリーブで露わになったその