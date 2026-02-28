WBCが来月開幕

来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」。26日の練習から合流した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平に視線が集まる中、ゴツイ腕で存在感を放つ人物にも熱い視線が注がれている。

見事な上腕だった。大谷の隣に並んだのは、エンゼルスの菊池雄星。大谷とは花巻東高校の先輩、後輩の間柄だが、ひと際目立つのが極太な両腕。ノースリーブで露わになったその大きさは凄みを増していた。

侍ジャパン公式インスタグラムが実際の姿を捉えた画像を公開。異常な腕の太さに気づいたネット上のファンからは、驚きの声が続々と寄せられた。

「パイセンが想像していた以上に背も高くてガタイも良くてビックリしてる」

「そうそう、明らかにパイセンおっきくなってるよね。びっくりした」

「ただでさえ規格外なのに、実物は想像のさらに上いくのズルいよね」

「先輩の腕やばい」

「イカつい！！」

侍ジャパンは名古屋、大阪で実戦をこなし、WBC初戦の6日台湾戦（東京ドーム）に臨む。



（THE ANSWER編集部）