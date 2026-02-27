看板も入口も分かりづらい、まさに“初見殺し”。名古屋市中区の隠れ家居酒屋「北のマルコ」は、たどり着けた人だけが味わえる大人の空間です。北海道の極上食材と名物の炉端焼きが好評で、連日満席が続いています。 ■初見ではたどり着けない外観 外観を公開しないことを条件に取材を受けてくれた「北のマルコ」。初来店では入口を見つけるのが極めて難しい店です。取材中も、入口を探している客の姿がありました。