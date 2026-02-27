バンテリンドームに登場3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、侍ジャパンに合流した。球場入りの様子から中継されるほどの注目度の高さで、視聴者はあらためて大谷のサイズに驚きの声を上げた。大谷はバンテリンドーム入りもテレビ中継された。その後、背番号「16」のユニホームを身にまとい、グラウンドへ。チューブを使ったトレーニングなどの様子も視聴者の目に