バンテリンドームに登場

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、侍ジャパンに合流した。球場入りの様子から中継されるほどの注目度の高さで、視聴者はあらためて大谷のサイズに驚きの声を上げた。

大谷はバンテリンドーム入りもテレビ中継された。その後、背番号「16」のユニホームを身にまとい、グラウンドへ。チューブを使ったトレーニングなどの様子も視聴者の目に届いた。

ファンが注目したのは、大谷のサイズだ。Xには「大谷デカいなぁ…」「大谷さん笑っちゃうくらいデカい」「球場入りした大谷が大谷じゃないくらいデカい」「大谷さーん、デカい！！！」などのコメントが寄せられていた。

この日の会見で、大谷は体の状態はいいと思います。時差ぼけもあって、頭がボーっとすることはあるが、いたって健康な状態」と語った。侍ジャパンは「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（バンテリンドーム）で27、28日に中日と対戦する。

その後、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」（京セラドーム）で3月2日のオリックス戦、同3日の阪神戦を経て、同6日のWBC・プールC初戦の台湾戦（東京ドーム）に向かう。



（THE ANSWER編集部）