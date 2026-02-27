大谷翔平選手がnishikawaとの契約10周年を記念し、「nishikawa×大谷翔平選手オリジナルアイテム」等が当たる『大きな夢を見よう！キャンペーン2026』を開催。対象商品を購入した中から大谷選手の背番号にちなんで17人に大谷翔平オリジナルグッズなどがプレゼントされます。公式YouTubeでは25日からスポンサー契約締結から10年目を迎える大谷選手のメモリアルムービーのメイキング映像を公開。大谷選手が［エアー］シリーズと共に