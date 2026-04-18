◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第2打席も右前打を放ち、出場4試合ぶりにマルチ安打をマークした。2─0の2回2死一塁、2ボール2ストライクからの5球目、4球続いたスプリットを最後は右手1本で右前に弾き返し、またもHランプを灯した。初回の