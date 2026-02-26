ものまねタレントの沙羅（43）が2月21日、Instagramを更新。フィギュアスケート選手でミラノ・コルティナ五輪で解説者を務めた高橋成美（34）のものまね動画を投稿した。 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 「解説をされている高橋成美さんが気になりすぎてものまねやってみました」と投稿されたのは、沙羅がスーツを着用し