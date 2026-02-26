全国で多発する林野火災に迅速に対応するため、大分県宇佐市と別府市の消防本部が26日、合同で防火訓練を行いました。 【写真を見る】林野火災が急増宇佐・別府市が合同消防訓練を実施、連携強化へ大分 この訓練は、緊急時の連携を強めるため行われ、地元の消防団も参加しました。訓練は林野火災が発生した想定で行われました。隊員は500メートル離れたところで水源を確保し、ホースで放水するなど迅速な消火活