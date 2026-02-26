2026年の桜の開花は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い見込みです。全国最初の開花となるのは、東京都心と福岡市で3月20日の予想です。2月の気温が当初の予想より高く推移した影響により、東北以南では前回予想より2日程度早まる地点が多くなりました。また、東北地方では平年よりかなり早い開花となるところがあるでしょう。【主な地点の開花予想】もっとも早く開花すると予想されるのは東京都心と福