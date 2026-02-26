テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（SERO）」（水曜深夜3・00）に出演。学生時代の就職活動について回想した。佐久間氏は就職活動する際、マスコミだけでなく、他の業界も面接を受けたという。それでも「当時、最難関はフジテレビでしょ。25年前は」と人気倍率が群を抜いていたのはフジテレビと断言。「フジテレビは役員面接の1個前ぐらいで落ちた