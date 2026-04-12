テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が６日に放送された。この日は、先週に引き続いてテレビプロデューサー・佐久間宣行氏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾をゲストに迎えた。藤森は２００３年に中田敦彦とオリエンタルラジオを結成。デビュー直後にリズムネタ「武勇伝」で大ブレークし、瞬く間に超売れっ子コンビとなった。藤森は当時の心境について「状況としては、ありがたかったですけど、やっぱり早すぎたと