LUUPなどのシェアサービスを背景に「電動キックボード」の普及が進む中、警察庁は2月26日、2025年版の「交通事故の発生状況」に関する資料を発表した。特定小型原動機付自転車（電動キックボードなど）が関係する事故において、飲酒運転が占める割合が極めて高い実態が明らかになった。警察庁はデータを踏まえ、交通指導取締りの強化など今後の対策方針を示している。●「飲酒あり」の構成率は11.1%、一般原動機付自転車の約19倍警