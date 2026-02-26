日本マクドナルド（東京都新宿区）が、春の定番商品「てりたまバーガー」を今年も3月4日から期間限定で販売。今年は、「てりたまファミリー」として、定番人気の「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして3年ぶりに復活登場。さらに、「マックフィズ／マックフロートとちおとめ白桃」も含め、全6種がラインアップして販売されます。【おっ！】今年も