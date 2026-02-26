盗撮画像を他人に提供したとして性的影像記録提供等、性的姿態等撮影の罪に問われた元教師の男の公判が２５日に東京地裁で開かれた。起訴状などによると、男は都内の私立中高一貫校で教師をしていた２０２５年に、ＳＮＳを通じて他人に盗撮画像を提供したという。男は取り調べで「ペン型カメラで１００回程度、盗撮を繰り返した」と供述していた。この日、行われた被告人質問で?歪んだ?犯行動機が明かされた。都内の有名私立