楽天グループは２５日、金融事業再編の検討を再開すると発表した。今年１０月をめどに、上場子会社の楽天銀行を中心にオンライン証券やクレジットカード、スマートフォン決済の事業を集約することを目指す。金融事業の連携強化やコスト削減を進め、収益力向上につなげる狙いだ。楽天銀行が楽天証券ホールディングスや楽天カードを子会社化し、一体的に経営する体制を整えることを想定している。楽天銀の上場は維持する方針だ。