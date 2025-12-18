冬のボーナスシーズンがやってきた。各銀行が打ち出す定期預金のキャンペーン金利では、1％もしくはそれに近い金利が目に付く。最新情報とともに、新しく口座を開く際のポイントもお届けする。（消費経済ジャーナリスト松崎のり子）ネット銀行「冬ボーナスキャンペーン」金利1％を超える銀行は…日銀の利上げはもたついているようだが、それを尻目に銀行預金の金利は軽々と上がっている。冬のボーナスシーズンが到来し、常連の