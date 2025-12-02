auじぶん銀行を使ってみた メガバンクもポイント付与で反撃ケータイ Watch

auじぶん銀行を使ってみた メガバンクもポイント付与で反撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • KDDIは1日、「auバリューリンクマネ活2」「使い放題MAX+マネ活2」を開始
  • 銀行やクレジットカードなどの連携を強化し、ポイント付与を魅力としている
  • 今回は特に「auじぶん銀行」を使うことでの特典が充実しているという
