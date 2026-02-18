マイボイスコムは2月13日、「インターネットバンキングの利用」に関する調査結果を発表した。調査は2026年1月1日〜1月7日、11,213名を対象にインターネットで行われた。○インターネットバンキングの利用経験インターネットバンキングの利用経験者は約76%だった。現在利用している人は70.1%、男性40〜60代では各8割弱と高くなっている。「利用したことがない」と回答した人は24.2%、男性10・20代や女性10〜30代・70代では各30%台と