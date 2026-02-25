京都府警亀岡署は25日、京都市のホテルで15歳だった少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）の疑いで、茨城県つくば市天久保3丁目、団体職員江渡浩一郎容疑者（54）を逮捕した。「相手の年齢は初めて知った」と容疑を一部否認している。署によると、江渡容疑者は自身の職業について、動画配信サービスのドワンゴなどが設立したオンライン大学「ZEN大」教授と説明している。大学ホー