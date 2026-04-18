京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見され、安達さんの母親の再婚相手で義父の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕された事件の報道の在り方をめぐり議論が起きてる。同事件は、点在した遺留品や犯行動機など依然として謎が多く、報道・情報番組で連日報道されている。そんななか、脳科学者の中野信子氏は報道の是非を問う声を上げた。１７日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系