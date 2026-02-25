高齢者らを狙い本来よりも高い価格で物件を売りつけ現金をだまし取った疑いで不動産会社の代表らが逮捕された。寿不動産の代表で住吉会系幹部の石井寛一容疑者ら9人は2023年、当時85歳の男性と72歳の女性に対し、「不動産投資をすれば安定した家賃収入が得られる」などと言ってマンションを本来よりも高い価格で売りつけ、あわせておよそ6200万円をだまし取った疑いが持たれている。小林更紗記者：石井容疑者らは神奈川県内のこち