さきほど、大阪で桜の開花が発表されました、平年と去年より１日早い開花です。京都、和歌山、奈良と、近畿で開花ラッシュです。 大阪の標本木は、大阪城西の丸庭園にあります。大阪管区気象台によりますと、きのう午後３時には１輪も咲いていなかったということですが、きょう午前１０時半には、５輪以上咲いているのを確認しました。画像は26日午前10時半ごろ、大阪城天守閣を背景に桜の花が少しずつ開く様子です。 近畿の開花