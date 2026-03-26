鈴木亮平主演のNetflix映画『シティーハンター』の続編となる『シティーハンター2』が、2027年にNetflixで世界独占配信されることが決定した。 参考：鈴木亮平は“愛され男”冴羽獠にピッタリ！『シティーハンター』実写化のポイントは？ 2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こし北条司の人気コミック『シティーハンタ&