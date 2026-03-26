【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の志尊淳、神尾楓珠らが、映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）に出演することが決定。あわせて、特報映像が解禁された。【写真】山崎賢人、志尊淳・神尾楓珠らと鮮烈な戦い「キングダム」最新作特報映像◆映画「キングダム 魂の決戦」時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎賢人※「崎」は正式には「たつさき」）と、中華統一