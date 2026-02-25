アメリカのジョイントベンチャーStarlab Space（スターラブ・スペース）は2026年2月23日付で、同社が開発中の商業宇宙ステーション「Starlab」について、NASA（アメリカ航空宇宙局）が立ち会う商業詳細設計審査（CCDR）を完了したと発表しました。CCDRの完了により、Starlabの開発は設計段階から製造およびシステム統合の段階へと決定的な移行を果たすことになります。【▲ 商業宇宙ステーション「Starlab（スターラブ）」のCGイメ