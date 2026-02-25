¾¦¶È±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖStarlab¡×¤¬¾ÜºÙÀß·×¿³ºº¤ò´°Î»¡¡³«È¯¤ÏÀ½Â¤ÃÊ³¬¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Starlab Space¡Ê¥¹¥¿¡¼¥é¥Ö¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î23ÆüÉÕ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯Ãæ¤Î¾¦¶È±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖStarlab¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤¬Î©¤Á²ñ¤¦¾¦¶È¾ÜºÙÀß·×¿³ºº¡ÊCCDR¡Ë¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CCDR¤Î´°Î»¤Ë¤è¤ê¡¢Starlab¤Î³«È¯¤ÏÀß·×ÃÊ³¬¤«¤éÀ½Â¤¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È·èÄêÅª¤Ê°Ü¹Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø
NASA¤Ï¸½ºß¡¢2030Ç¯¤ËÂàÌò¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÂå¤ï¤ëÃÏµåÄãµ°Æ»¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë¾¦¶È±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾¦¶ÈÄãµ°Æ»ÅþÃ£µòÅÀ¡ÊCLD¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎCCDR¤òÄÌ¤¸¤ÆStarlab¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢ÀÇ½Í×·ï¤¬µ»½ÑÅª¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àß·×¤Î¸¡¾Ú¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ä¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤Ø¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¼çÆ³¤Î±§ÃèµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¤Þ¤¿¡¢Starlab Space¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¿³ºº¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ»ö¶È·×²è¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤â´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Î¼ûÍ×¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç³Î¤«¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÆ±¼Ò¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Starlab Space¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ëMarshall Smith»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿³ºº´°Î»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Ê³Ø¡¢»º¶È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñ±×¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏµåÄãµ°Æ»¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¶õÇò´ü´Ö¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Starlab Space¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎVoyager Technologies¡ÊµìVoyager Space¡Ë¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎAirbus¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂàÌò¤¹¤ëISS¤«¤é¿·¤¿¤Ê¾¦¶ÈµòÅÀ¤Ø¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°Ü¹Ô¤È¡¢Èù¾®½ÅÎÏ´Ä¶¤Ç¤Î¸¦µæ·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Starlab¤Î·×²è¿ÊÄ½¤¬°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
