大分県豊後大野市でキクを生産する企業が大分市に進出し、生産から出荷までを担う拠点施設が完成しました。 【写真を見る】キク生産の拠点施設が大分市に完成一貫体制で年間240万本出荷へ 24日は生産者や行政の関係者ら50人が出席し、施設の完成を記念した式典が行われました。 施設は国や県などがおよそ15億円を投じ、大分市賀来に隣接する中尾地区に建設されました。広さはおよそ2万平方メートルで、豊後大野市の「お