日本マクドナルドは、25日から全体のおよそ6割にあたる商品を値上げすると発表しました。値上げは「ダブルチーズバーガー」が単品で450円から480円に。セットでは700円から740円になるなど、全体のおよそ6割にあたる商品の店頭価格が10円から50円上がります。去年3月以来、およそ1年ぶりの値上げです。一方で、500円の「ハンバーガーセット」など低価格帯の商品は据え置く方針です。値上げの理由は「原材料費、エネルギーコスト、