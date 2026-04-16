ホルムズ海峡の封鎖など、緊迫するイラン情勢を受け、石油関連製品の不足が懸念されています。中でもビニール袋やペットボトルの原料となる「ナフサ」の不足が表面化していて、その影響は私たちの住まいにも及んでいます。 ■「塗装ができない」影響は“夢のマイホーム”にも 東海3県で注文住宅を手掛ける「国松工務店」、ナフサを原料とする塗料やシンナーの品不足に頭を悩ませています。国松工務