春の味を代表する「初ガツオ」が異例の高騰に見舞われています。わらで焼かれ、その香りをたっぷり吸い込むのは今が旬の「初ガツオ」です。高知産のカツオが自慢のこちらのお店。しかし今、カツオの価格が高騰しているのです。中東情勢の悪化以降、カツオ漁船の燃料となる重油価格は3割から4割ほど高くなっているといいます。このまま値上げが続くと、商品の値上げをせざるを得ないという現在の状況。さらに、カツオの高騰には別の