長引く中東情勢の影響で、幅広い分野で石油関連製品の値上がりが続いています。こうした中、リサイクル技術を活用し、事態を乗り切ろうという動きも出ています。■原油価格高騰受け…ゴム手袋など順次値上げ予定の店もお弁当容器やキッチン用品、文房具などが所狭しと並ぶ「シモジマ浅草橋本店」。一般のお客さんだけでなく、飲食店関係者なども多く利用するといいます。しかし、プラスチックのコップやゴム手袋、不織布のおしぼり