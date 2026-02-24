将来的な『X-MEN』の新ウルヴァリン役に、さまざまな俳優の名が挙がって久しい。その代表格の一人が、『ハリー・ポッター』でお馴染みのダニエル・ラドクリフだ。身体を鍛え、ワイルドな役もこなせるラドクリフこそ、実はウルヴァリンの野生的なイメージにピッタリと推す声も少なくない。 この数年間、ラドクリフはマーベル・スタジオにとっても有力候補なのではと噂されていたが、実際には事実無根だっ